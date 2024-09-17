WhatsApp'a para kazanma özelliği geliyor
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni getireceği özellik ile kullanıcılarına para kazanma imkanı sunacak.
Meta'nın sahibi olduğu dünyanın en popüler online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a düzenli olarak güncelleme geliyor. Uygulamanın performansını artırmak ve kullanıcıları memnun edecek yeni özellikler güncelleme ile getiriliyor.
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Yakın zamanda WhatsApp'a para kazanma özelliği gelecek. Android beta sürümünde testi yapılan bu yeni özellik yakın zamanda yayınlanacak.
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WHATSAPP'A PARA KAZANMA ÖZELLİĞİ GELİYOR
WhatsApp'a para kazanma özelliği geliyor. Android beta sürümünde testi yapılan yeni özellik ile kullanıcılar kurdukları toplulukları başka kullanıcılara devredebilecek.
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Ayrıyeten kullanıcılar topluluktan para kazanabilecek.
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