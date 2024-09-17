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WhatsApp'a para kazanma özelliği geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni getireceği özellik ile kullanıcılarına para kazanma imkanı sunacak.

WhatsApp'a para kazanma özelliği geliyor - Resim: 1

Meta'nın sahibi olduğu dünyanın en popüler online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a düzenli olarak güncelleme geliyor. Uygulamanın performansını artırmak ve kullanıcıları memnun edecek yeni özellikler güncelleme ile getiriliyor.

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WhatsApp'a para kazanma özelliği geliyor - Resim: 2

Yakın zamanda WhatsApp'a para kazanma özelliği gelecek. Android beta sürümünde testi yapılan bu yeni özellik yakın zamanda yayınlanacak.

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WhatsApp'a para kazanma özelliği geliyor - Resim: 3

WHATSAPP'A PARA KAZANMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

WhatsApp'a para kazanma özelliği geliyor. Android beta sürümünde testi yapılan yeni özellik ile  kullanıcılar kurdukları toplulukları başka kullanıcılara devredebilecek. 

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WhatsApp'a para kazanma özelliği geliyor - Resim: 4

Ayrıyeten kullanıcılar topluluktan para kazanabilecek.

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