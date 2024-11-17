WhatsApp'a ''taslak mesaj'' özelliği geldi

WhatsApp için ortaya çıkan yeni mesajlar özelliği, kullanıcıların yazdıkları ancak göndermedikleri mesajları taslak olarak kaydedebilmelerine olanak sağlıyor. Mevcutta, kullanıcılar göndermedikleri mesajlara geri dönemiyordu. Ancak bu özellik sayesinde yarım bırakılan mesajlar taslak olarak görülüyor.