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WhatsApp'a ''taslak mesaj'' özelliği geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatApp, taslak mesaj özelliğini kullanıcılarına sundu.

WhatsApp'a ''taslak mesaj'' özelliği geldi - Resim: 1

Dünyanın en popüler ücretsiz mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a yeni bir özellik geldi.

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WhatsApp'a ''taslak mesaj'' özelliği geldi - Resim: 2

WhatsApp için ortaya çıkan yeni mesajlar özelliği, kullanıcıların yazdıkları ancak göndermedikleri mesajları taslak olarak kaydedebilmelerine olanak sağlıyor. Mevcutta, kullanıcılar göndermedikleri mesajlara geri dönemiyordu. Ancak bu özellik sayesinde yarım bırakılan mesajlar taslak olarak görülüyor.

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WhatsApp'a ''taslak mesaj'' özelliği geldi - Resim: 3

Bu sayede kullanıcılar mesajı göndermeyi unuttuysa geri dönüp, kaldığı yerden devam edebilecek ve düzenleyip gönderebilecek. 

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WhatsApp'a ''taslak mesaj'' özelliği geldi - Resim: 4

Taslaklar kısmı sohbetlerde en başta görünecek. Özellik tüm dünyadaki Whatsapp kullanıcılarına sunuldu. 

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