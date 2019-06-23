Whatsapp'ın bu gizli özelliği işinizi kolaylaştıracak
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iletişim açısından sağladığı pek çok kolaylık var. Listedeki özellikleri öğrendikten sonra WhatsApp hakimiyetiniz fazlasıyla artacak. .
SMS'i ve MMS'i tarihe gömen WhatsApp, artık en büyük mobil iletişim araçlarımızdan birisi haline geldi. Elbette piyasada hem yerli hem de yabancı şirketlerin üretimi olan çok sayıda alternatif var. Nitekim kullanıcı ağırlığı ile daha fazla insana ulaşma imkanı sunduğu için WhatsApp, bir adım önde görünüyor.
Peki WhatsApp'ı ne için kullanıyoruz? Sadece bireysel ya da grup halinde sohbetler, sesli ya da görüntülü aramalar için mi? Daha fazlası var. Mesela fotoğraflarınızın çözünürlük kaybetmeden gönderilmesini sağlayabilir, internet paketinizden tasarruf edebilir, grup kurmadan toplu mesaj gönderebilirsiniz.
1. WhatsApp veri tasarrufu: Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü WhatsApp görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin: Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun, Ayarlar'a dokunun, Veri ve depolama satırına dokunun, En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin. Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.
2. WhatsApp depolama ayarları: WhatsApp üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için; Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun, Ayarlar'a dokunun, "Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun, "Depolama kullanımı satırına dokunun, Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz: Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz. Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.