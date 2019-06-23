Whatsapp'ın bu gizli özelliği işinizi kolaylaştıracak

2. WhatsApp depolama ayarları: WhatsApp üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için; Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun, Ayarlar'a dokunun, "Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun, "Depolama kullanımı satırına dokunun, Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz: Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz. Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.