Whatsapp'ta büyük yenilik; artık birine mesaj yazmak daha kolay
WhatsApp'ta gelen son yenilik sayesinde bir süre önce iOS sürümünde kullanılmaya başlanan bir özelliği artık android sürümünde de kullanılmaya başlanacak.
Günümüzün en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir iOS sürümünde yer verdiği bir özelliğini nihayet Android sürümünde de kullanıma sunuyor.
Beta versiyonunda ilk kez ortaya çıkan bu özellik ile cevap vermek istediğiniz mesajı kolayca yana çekip alıntılayabiliyorsunuz.
Güncel sürümde ise bu işlemi yapmak için cevap vermek istediğiniz mesajı seçip cevapla butonuna dokunmanız gerekiyor.