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  3. 03 Ekim 2018 14:18

Whatsapp'ta büyük yenilik; artık birine mesaj yazmak daha kolay

WhatsApp'ta gelen son yenilik sayesinde bir süre önce iOS sürümünde kullanılmaya başlanan bir özelliği artık android sürümünde de kullanılmaya başlanacak.

Whatsapp'ta büyük yenilik; artık birine mesaj yazmak daha kolay

Günümüzün en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir iOS sürümünde yer verdiği bir özelliğini nihayet Android sürümünde de kullanıma sunuyor.

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Whatsapp'ta büyük yenilik; artık birine mesaj yazmak daha kolay

Beta versiyonunda ilk kez ortaya çıkan bu özellik ile cevap vermek istediğiniz mesajı kolayca yana çekip alıntılayabiliyorsunuz.

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Whatsapp'ta büyük yenilik; artık birine mesaj yazmak daha kolay

Güncel sürümde ise bu işlemi yapmak için cevap vermek istediğiniz mesajı seçip cevapla butonuna dokunmanız gerekiyor.

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Whatsapp'ta büyük yenilik; artık birine mesaj yazmak daha kolay

Yeni gelen özellik ile birlikte daha hızlı bir şekilde amacımıza ulaşıp kolayca mesajımızı yazabileceğiz.

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