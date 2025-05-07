WhatsApp'ta sohbet ekranları değişiyor
WhatsApp, yeni bir özelliği test ediyor. Yapay zeka sayesinde sohbet ekranları artık daha kişisel hale gelecek.
Dünya genelinde hızla gelişen yapay zeka teknolojisi, dijital iletişim uygulamalarında da etkisini artırıyor. Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yapay zeka desteğiyle kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, WhatsApp kullanıcıları artık sohbet ekranlarını kendi zevklerine göre daha özgün hale getirebilecek.
Yeni özellik sayesinde yapay zeka, kullanıcının verdiği komutlara göre özel duvar kağıtları oluşturabilecek. Bu duvar kağıtları, sohbet arka planı olarak kullanılabilecek.
Yeni özelliğe erişmek isteyen kullanıcılar, WhatsApp ayarları içerisindeki “Sohbet Temaları” bölümüne giderek yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturma aracını kullanabilecek. Yapay zeka, tercihlere göre uygun boyutta ve kalitede arka planlar hazırlayacak.