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WhatsApp'ta sohbet ekranları değişiyor

WhatsApp, yeni bir özelliği test ediyor. Yapay zeka sayesinde sohbet ekranları artık daha kişisel hale gelecek.

WhatsApp'ta sohbet ekranları değişiyor - Resim: 1

Dünya genelinde hızla gelişen yapay zeka teknolojisi, dijital iletişim uygulamalarında da etkisini artırıyor. Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yapay zeka desteğiyle kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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WhatsApp'ta sohbet ekranları değişiyor - Resim: 2

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, WhatsApp kullanıcıları artık sohbet ekranlarını kendi zevklerine göre daha özgün hale getirebilecek. 

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WhatsApp'ta sohbet ekranları değişiyor - Resim: 3

Yeni özellik sayesinde yapay zeka, kullanıcının verdiği komutlara göre özel duvar kağıtları oluşturabilecek. Bu duvar kağıtları, sohbet arka planı olarak kullanılabilecek.

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WhatsApp'ta sohbet ekranları değişiyor - Resim: 4

Yeni özelliğe erişmek isteyen kullanıcılar, WhatsApp ayarları içerisindeki “Sohbet Temaları” bölümüne giderek yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturma aracını kullanabilecek. Yapay zeka, tercihlere göre uygun boyutta ve kalitede arka planlar hazırlayacak.

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