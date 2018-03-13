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  3. 13 Mart 2018 13:29

WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta keşfedilen bir açık milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor.

WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni bir özellikle değil bir açık ile gündemde. Kısa sürede özellikle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren bu açık milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor.



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WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu

WhatsApp’ın 2014 yılında kullanıma sunduğu karşınızdaki kişinin mesajınızı görüp görmediğini anlamanızı sağlayan 'mavi tik' özelliği hakkında bir açık keşfedildi.

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WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu

WhatsApp Mavi Tik hilesi ise kullanıcı “mavi tik kapatma” yapmış olsa bile işe yarıyor. Açık sayesinde karşınızdaki kişi mavi tik özelliğini kapatsa bile gönderdiğiniz sesli mesaj sayesinde mesajlarınızı görüp görmediğini anlayabiliyorsunuz.

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WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu

Başka bir deyişle birisinin çevrimiçi olup olmadığını anlamak istiyorsanız, kendisine sadece 1 saniye uzunluğundaki sesli mesaj göndermeniz yeterli.

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