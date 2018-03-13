WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta keşfedilen bir açık milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni bir özellikle değil bir açık ile gündemde. Kısa sürede özellikle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren bu açık milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor.
WhatsApp’ın 2014 yılında kullanıma sunduğu karşınızdaki kişinin mesajınızı görüp görmediğini anlamanızı sağlayan 'mavi tik' özelliği hakkında bir açık keşfedildi.
WhatsApp Mavi Tik hilesi ise kullanıcı “mavi tik kapatma” yapmış olsa bile işe yarıyor. Açık sayesinde karşınızdaki kişi mavi tik özelliğini kapatsa bile gönderdiğiniz sesli mesaj sayesinde mesajlarınızı görüp görmediğini anlayabiliyorsunuz.