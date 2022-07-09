Whatsapp'ta sürpriz güncelleme! Beklenen özellik geliyor
Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Meta şirketine ait olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı iddia edildi. Whatsapp kullanıcıları, aynı numarayı birden fazla cihazda henüz kullanamıyor.
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WABeta info tarafından sızdırılan bilgilere göre, WhatsApp, artık kullanıcıların 2 farklı telefonda aynı numarayı kullanmasına izin verecek.
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Telegram ve Signal gibi uygulamalar ile rekabeti artırmak isteyen Meta, yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda herkes için sil özelliğinin süresini 60 saate çıkarmıştı.
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Telegram, uzun süredir kullanıcılarına birden fazla akıllı telefonda aynı numarayı kullanma imkanı sunuyor. Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp da yakında birden fazla cihaz desteğine kavuşacak.
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