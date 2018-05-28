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  3. 28 Mayıs 2018 10:01

Whatsapp'ta yeni dönem ! Artık bilgilerinizi paylaşacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a hesap bilgilerini isteyebileceğiniz yeni bir özellik eklendi.

Whatsapp'ta yeni dönem ! Artık bilgilerinizi paylaşacak

Avrupa Birliği'nin kişisel verileri daha iyi koruyacak ve ihlalleri daha sert cezalandıracak yeni düzenlemesi yürürlüğe giriyor.

Bu düzenleme ile kullanıcılar, kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

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Whatsapp'ta yeni dönem ! Artık bilgilerinizi paylaşacak

AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yürürlüğe girmeden günler önce, WhatsApp iOS ve Android uygulamasına yeni bir 'hesap bilgisi isteme' özelliği ekledi.

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Whatsapp'ta yeni dönem ! Artık bilgilerinizi paylaşacak

iOS İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
İki platformda entegre edilen özelliği kullanabilmek için iOS'ta şu adımları izlemeniz gerekiyor: Ayarlar->Hesap->Hesap Bilgilerini Talep Et->Raporu Talep Et

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Whatsapp'ta yeni dönem ! Artık bilgilerinizi paylaşacak

ANDROID İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Android kullanıcılarının ise izlemeleri gereken adımlar şöyle: Ayarlar->Hesap->Hesap Bilgilerini Talep Et->Raporu Talep Et

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