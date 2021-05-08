WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?
Yeni gizlilik sözleşmesi kararında ısrarcı olan WhatsApp'ın, ocak ayında gelen tepkiler üzerine uzattığı süre 15 Mayıs tarihinde son eriyordu. Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesabının önce askıya alınacağı ardından silineceği açıklanmıştı. Ancak kullanıcılarının geri adım atmadığını gören WhatsApp'ın kendisi geri adım attı.
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor.
WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine eni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı.
WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.
Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek.
WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi.
Peki kullanıcılar bu sözleşmeyi onaylamazsa neler olacak?
WhatsApp daha önce yaptığı açıklamada veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyeceğini söylemişti.