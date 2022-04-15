WhatsApp'tan 4 yeni özellik! Grup yöneticilerine yeni yetki geldi
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklerini tanıttı. Yeni güncellemeyle sohbet grubu yöneticilerine mesaj silme yetkisi verilecek.
Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, bir süredir test ettiği "Topluluklar" altyapısını resmi olarak tanıttı.
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WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.
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MESAJLARA EMOJİ İLE TEPKİ VERİLEBİLECEK
WhatsApp’ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.
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Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor.
Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.
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