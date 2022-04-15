  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'tan 4 yeni özellik! Grup yöneticilerine yeni yetki geldi

WhatsApp'tan 4 yeni özellik! Grup yöneticilerine yeni yetki geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklerini tanıttı. Yeni güncellemeyle sohbet grubu yöneticilerine mesaj silme yetkisi verilecek.

WhatsApp'tan 4 yeni özellik! Grup yöneticilerine yeni yetki geldi - Resim: 1

Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, bir süredir test ettiği "Topluluklar" altyapısını resmi olarak tanıttı. 

1 / 10
WhatsApp'tan 4 yeni özellik! Grup yöneticilerine yeni yetki geldi - Resim: 2

WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.

2 / 10
WhatsApp'tan 4 yeni özellik! Grup yöneticilerine yeni yetki geldi - Resim: 3

MESAJLARA EMOJİ İLE TEPKİ VERİLEBİLECEK

 WhatsApp’ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek. 

3 / 10
WhatsApp'tan 4 yeni özellik! Grup yöneticilerine yeni yetki geldi - Resim: 4

Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor.

Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek. 

4 / 10