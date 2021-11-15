WhatsApp'tan bir yeni özellik daha
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp gizlilik ayarlarında değişikliğe gidiyor. Artık WhatsApp bilgilerini kime göstermek istediğinizi seçebileceksiniz.
WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.
Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu. İşte yeni gelen dört yeni özellik:
FOTO DÜZENLEYİCİ
WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.
ÇIKARTMA ÖNERİSİ
Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.