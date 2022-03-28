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WhatsApp'tan büyük müjde! Dosya aktarma limiti yükseltildi

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dosya aktarma limitini 2 GB'a çıkaran güncellemeyi test etmeye başladı.

WhatsApp'tan büyük müjde! Dosya aktarma limiti yükseltildi - Resim: 1

Popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp dosya boyutuyla ilgili değişikliğe gittiğini duyurdu.

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WhatsApp'tan büyük müjde! Dosya aktarma limiti yükseltildi - Resim: 2

Meta'ya ait haberleşme uygulaması WhatsApp, kullanıcıların büyük boyutlu dosyaları paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı.

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WhatsApp'tan büyük müjde! Dosya aktarma limiti yükseltildi - Resim: 3

WABetaInfo tarafından yapılan paylaşıma göre WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni iyileştirme ile iOS kullanıcıları 2 GB’a kadar dosya paylaşımı yapabilecek.

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WhatsApp'tan büyük müjde! Dosya aktarma limiti yükseltildi - Resim: 4

WhatsApp kullanıcıları şu anda en fazla 100 MB boyutunda paylaşım yapabiliyor.

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