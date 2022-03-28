WhatsApp'tan büyük müjde! Dosya aktarma limiti yükseltildi
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dosya aktarma limitini 2 GB'a çıkaran güncellemeyi test etmeye başladı.
Popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp dosya boyutuyla ilgili değişikliğe gittiğini duyurdu.
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Meta'ya ait haberleşme uygulaması WhatsApp, kullanıcıların büyük boyutlu dosyaları paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı.
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WABetaInfo tarafından yapılan paylaşıma göre WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni iyileştirme ile iOS kullanıcıları 2 GB’a kadar dosya paylaşımı yapabilecek.
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WhatsApp kullanıcıları şu anda en fazla 100 MB boyutunda paylaşım yapabiliyor.
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