WhatsApp'tan grup mesajlaşmalarıyla ilgili yeni özellik
Meta şirketi, WhatsApp için Discord benzeri bir grup mesajlaşma özelliğinde test aşamasına geldi.
Meta, WhatsApp için Discord benzeri bir özelliği test etmeye başladı. Gruplarda büyük kolaylık sağlayacak bu özellik sayesinde mesajlaşmanıza engel olacak bir durum kalmayacak.
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Milyonlarca kullanıcıya sahip WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıracak yeni özellikler test ediyor. Bunlardan biri de büyük gruplar için sesli sohbet özelliği. Discord benzeri bir alt yapıyla çalışacak bu özelliğin kullanıcılara da kolaylık sağlaması amaçlanıyor.
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Öte yandan WhatsApp, sesli sohbet özelliği, daha çok büyük grupları yakından ilgilendiriyor
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Söz konusu özellik; Telegram, Discord ve Slack benzeri özelliklere sahip olacak. 33 veya daha fazla kişiden oluşan gruplarda sesli sohbet başlatıldığı zaman gruptakilerin telefonları çalmayacak.
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