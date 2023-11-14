  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'tan grup mesajlaşmalarıyla ilgili yeni özellik

WhatsApp'tan grup mesajlaşmalarıyla ilgili yeni özellik

Meta şirketi, WhatsApp için Discord benzeri bir grup mesajlaşma özelliğinde test aşamasına geldi.

WhatsApp'tan grup mesajlaşmalarıyla ilgili yeni özellik - Resim: 1

Meta, WhatsApp için Discord benzeri bir özelliği test etmeye başladı. Gruplarda büyük kolaylık sağlayacak bu özellik sayesinde mesajlaşmanıza engel olacak bir durum kalmayacak.

1 / 8
WhatsApp'tan grup mesajlaşmalarıyla ilgili yeni özellik - Resim: 2

Milyonlarca kullanıcıya sahip WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıracak yeni özellikler test ediyor. Bunlardan biri de büyük gruplar için sesli sohbet özelliği. Discord benzeri bir alt yapıyla çalışacak bu özelliğin kullanıcılara da kolaylık sağlaması amaçlanıyor.

2 / 8
WhatsApp'tan grup mesajlaşmalarıyla ilgili yeni özellik - Resim: 3

Öte yandan WhatsApp, sesli sohbet özelliği, daha çok büyük grupları yakından ilgilendiriyor

3 / 8
WhatsApp'tan grup mesajlaşmalarıyla ilgili yeni özellik - Resim: 4

Söz konusu özellik; Telegram, Discord ve Slack benzeri özelliklere sahip olacak. 33 veya daha fazla kişiden oluşan gruplarda sesli sohbet başlatıldığı zaman gruptakilerin telefonları çalmayacak.

4 / 8