WhatsApp'tan grup mesajlaşmalarıyla ilgili yeni özellik

Milyonlarca kullanıcıya sahip WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıracak yeni özellikler test ediyor. Bunlardan biri de büyük gruplar için sesli sohbet özelliği. Discord benzeri bir alt yapıyla çalışacak bu özelliğin kullanıcılara da kolaylık sağlaması amaçlanıyor.