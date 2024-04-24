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WhatsApp'tan ''kota dostu'' özellik: İnternetsiz kullanılabilecek

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ''Yakındaki Kişiler'' özelliğini test ediyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar internete bağlantısı olmadan yakınındaki kullanıcılara dosya paylaşımı yapabilecek.

WhatsApp'tan ''kota dostu'' özellik: İnternetsiz kullanılabilecek - Resim: 1

WhatsApp'ın, kullanıcıların dosyaları çevrimdışı olarak aktarmasına ve paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiği bildiriliyor.

Bu, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan kişileri ile belge, medya ve diğer dosyaları paylaşabilecekleri anlamına geliyor.

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WhatsApp'tan ''kota dostu'' özellik: İnternetsiz kullanılabilecek - Resim: 2

AIRDROP GİBİ ÇALIŞACAK

Yeni WhatsApp çevrimdışı dosya paylaşım özelliği WABetaInfo tarafından tespit edildi ve "People Nearby" yani "Yakındaki Kişiler" olarak adlandırıldı.

Bu özellik, popüler Android seçeneği Nearby Share ve Apple'ın AirDrop'u gibi çalışıyor.

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WhatsApp'tan ''kota dostu'' özellik: İnternetsiz kullanılabilecek - Resim: 3

İNTERNET GEREKTİRMİYOR

Rapora göre, WhatsApp People Nearby cihazlar arasında dosya aktarımı için Bluetooth kullanıyor, dolayısıyla internet gerektirmiyor.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, WhatsApp uygulaması içinde özel bir Yakındaki Kişiler bölümü olacak.

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WhatsApp'tan ''kota dostu'' özellik: İnternetsiz kullanılabilecek - Resim: 4

YAKINDAKİ KİŞİLER ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

WhatsApp kullanıcılarının Yakındaki Kişiler işlevinin düzgün çalışması için gerekli tüm izinleri vermeleri gerekir.

Bu izinler medya erişimi, yerel ağdaki cihazları bulmak ve bağlanmak için Bluetooth ve konum erişimini içerir.

Yakındaki Kişiler seçeneği Ayarlar > Yakındaki Kişiler altında bulunabilir.

Gerekli izinler verildikten sonra, Yakındaki Kişiler yakındaki cihazları arayacaktır.

Ancak, keşfedilebilir olması için özelliğin her iki cihazda da açık olması gerekir.

Yani, sadece cihazınız için özelliği açarak herhangi birine dosya göndermeye başlayamazsınız.

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