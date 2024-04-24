WhatsApp'tan ''kota dostu'' özellik: İnternetsiz kullanılabilecek

YAKINDAKİ KİŞİLER ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

WhatsApp kullanıcılarının Yakındaki Kişiler işlevinin düzgün çalışması için gerekli tüm izinleri vermeleri gerekir.

Bu izinler medya erişimi, yerel ağdaki cihazları bulmak ve bağlanmak için Bluetooth ve konum erişimini içerir.

Yakındaki Kişiler seçeneği Ayarlar > Yakındaki Kişiler altında bulunabilir.

Gerekli izinler verildikten sonra, Yakındaki Kişiler yakındaki cihazları arayacaktır.

Ancak, keşfedilebilir olması için özelliğin her iki cihazda da açık olması gerekir.

Yani, sadece cihazınız için özelliği açarak herhangi birine dosya göndermeye başlayamazsınız.