WhatsApp'tan ''oh be'' dedirtecek son görülme güncellemesi
Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp "son görülme" özelliğini değiştiriyor.
Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.
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WABetaInfo sitesinde yer alan habere göre, 'gizlilik' ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özelliği kullanıma sundu.
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Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek.
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'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak.
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