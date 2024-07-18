WhatsApp'tan otomatik çeviri müjdesi

WhatsApp, tüm sohbet mesajlarına çeviri yapacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Mesajlaşma platformunun gelecekte uygulamanın tüm sohbet mesajlarını otomatik olarak çevirip çevirmeyeceğine kullanıcıların karar vermesine olanak tanıyacak.

Bu özellik henüz geliştirme aşamasında ancak WhatsApp'ın şu anda farklı diller arasında iletişimi geliştirmeyi amaçlayarak çeviri deneyimini daha da iyileştirmeye odaklandığı görülüyor.