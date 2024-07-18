WhatsApp'tan otomatik çeviri müjdesi
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, otomatik çeviri özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
WhatsApp, tüm sohbet mesajlarına çeviri yapacak bir özellik üzerinde çalışıyor.
Mesajlaşma platformunun gelecekte uygulamanın tüm sohbet mesajlarını otomatik olarak çevirip çevirmeyeceğine kullanıcıların karar vermesine olanak tanıyacak.
Bu özellik henüz geliştirme aşamasında ancak WhatsApp'ın şu anda farklı diller arasında iletişimi geliştirmeyi amaçlayarak çeviri deneyimini daha da iyileştirmeye odaklandığı görülüyor.
DİL PAKETİNİ YÜKLEMESİ GEREKECEK
WhatsApp, şu anda mesajları bir dilden farklı bir dile çevirme özelliğini geliştiriyor.
Kullanıcılar, tüm yeni mesajlar için bu işlemi otomatikleştirme seçeneğiyle birlikte seçilen bir mesajı çevirebilecekler.
OTOMATİK ÇEVİRİ NASIL ÇALIŞACAK?
Mesajı çevirmek istedikleri dili seçtikten sonra WhatsApp, kullanıcıdan çeviri için gerekli dil paketini indirmesini isteyecek.
Mesaj içeriği çevrildiğinde, mesaj balonunun içinde mesajın başarıyla çevrildiğini gösteren yeni bir etiket belirecektir.
Bu etiket, kullanıcıların orijinal ve çevrilmiş mesajları ayırt etmelerine yardımcı olacak, net bir iletişim sağlayacak ve olası yanlış anlamaları azaltacaktır.
KULLANICI GİZLİLİĞİ KORUNMAYA DEVAM EDECEK
WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini sağlamak adına şirket içi çeviri teknolojisini kullanarak mesaj çevirilerinin tamamen cihaz üzerinden işlenmesini sağlıyor.
Böylelikle uçtan uca şifrelemenin korunduğu ve hiçbir mesaj harici olarak paylaşılmadığı için kullanıcı gizliliği korunmaya devam edecek.