WhatsApp'tan şifresini unutan yandı
Kullanıcıları bilgilendirip yeni gizlilik sözleşmesi için söz konusu tarihi de uzattı. Şimdi Whatsapp, Android kullanıcıları için yeni bir güvenlik özelliği getirmeyi planlıyor.
Whatsapp, sohbetlerinde uçtan uca şifreleme özelliği sunuyor. The Verge’e göre uygulama şimdi, Android için en son Whatsapp beta sürümünde uçtan uca şifreli bulut yedekleme özelliğini test ediyor.
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Bu yeni özellik ile bilgisayar korsanlarının veya casusların konuşma geçmişinize erişme olasılığı oldukça düşük olacak.
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Ancak bazı dikkat edilmesi gereken noktalar olacak.
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Yedeklerinizi geri yüklemek için ayrı bir şifre oluşturmanız gerekecek.
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