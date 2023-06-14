WhatsApp'tan sürpriz bir özellik daha

60 SANİYE SINIRI VAR

Videoların 60 saniyeye kadar paylaşma olanağı getiren özellik, seçili beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Ayrıca haberde önümüzdeki haftalarda videolu mesaj özeliliğinin kademeli olarak daha fazla kullanıcıya erişim açılacağı belirtildi.