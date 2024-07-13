Yapay zeka başka bir evreye geçti: Tüm düşüncelerimiz ortaya saçılacak

Yapay zekanın zihin okuma yeteneği, etik ve güvenlik konularında da önemli tartışmaları beraberinde getiriyor. Düşüncelerin ve niyetlerin gizliliği, bireysel özgürlükler ve mahremiyetin korunması konuları gündeme geliyor. Bu nedenle, bu teknolojinin gelişimi ve kullanımı sırasında dikkatli ve özenli olunması gerektiği vurgulanıyor.