Yapay zeka hakkında şok iddia: En büyük sırrınızı çalabilir!

Birkaç yıl önce de bir Enigma makinesinde benzer bir çalışma yapılmış ve bu çalışma, bir mikrofon yerleştirmek mümkün olsaydı, benzer bir sonucun ancak yüzde 70 doğrulukla elde edilebileceğini bulmuştu. Uzmanlar, geçen sürede yapay zekâ ile tahminlerdeki isabetlilik oranına dikkat çekti.