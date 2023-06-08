Yapay zeka için korkunç senaryo: Çok sayıda ölüme yol açabilir
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknoloji danışmanı Matt Clifford, yapay zekanın iki yıl içinde ölümcül silahların üretilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
Yapay zeka konusunda teknoloji uzmanlarından gelen uyarıların ardı arkası kesilmiyor.
Yapay zekanın geleceğine yönelik bir uyarıda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknoloji danışmanı Matt Clifford'dan geldi.
İngiliz hükümetinin yapay zeka görev gücünü kurmasına yardımcı olan Clifford, TalkTV'de katıldığı bir programda, yapay zeka, biyolojik silah ve siber saldırı tehditleri konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Clifford, yapay zeka sistemlerinin hızla geliştiğini ve giderek daha yetenekli hale geldiğini belirterek teknolojiyi kontrol etmenin bir yolunun bulunamaması halinde, politikacıların siber saldırılardan biyolojik silahların yaratılmasına kadar çeşitli tehditlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi.
Hükümetin İleri Araştırma ve Buluş Ajansının (Aria) Başkanlığını da yürüten Clifford, yapay zekayla ilgili pek çok farklı risk türü olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: