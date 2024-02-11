Yapay zeka İstanbul'u dev bir baklavaya çevirdi
Google'ın yapay zeka robotu Gemini, İstanbul'u baklavadan yapılmış gibi resmetti. Google Türkiye'nin X hesabından paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Google, yapay zeka sohbet robotu Bard'ı "Gemini" olarak yeniden adlandırdı.
Google Türkiye'den de Gemini'nin yetenekleri göstermek için bir paylaşım yapıldı.
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Google Türkiye, Gemini'den İstanbul'u tamamen baklavadan, simitten, çiğ köfteden ve pamuk şekerden oluşan görsellerle birleştirmesini çizmesini istedi.
İşte Gemini'nin "Her şeyin baklavadan yapıldığı bir İstanbul" gibi isteklere verdiği iştah kabartan görseller...
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