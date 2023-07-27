Yapay zekalar insanların yerine geçip cinsel ilişkiye girebilecek!
Google'ın eski yöneticilerinden Mo Gawdat yakın zamanda yapay zekaların insanların yerine geçerek cinsel ilişkiye girebileceklerini söyledi.
Teknoloji hızla ilerlemeye devam ederken, yapay zekalar insanların ihtiyaçlarına her geçen gün daha da yaramaya devam ediyor. Ancak elbette korkutucu yanları da var. Bu kez yapay zekanın cinsel ilişkiye de girebileceği iddia edildi.
İddianın sahibi ise Google'ın eski yöneticisi Mo Gawdat. Yapay zekânın gelecekte cinsel ilişkilerde kullanılacağını söyledi.
Gawdat, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde yapay zekânın sadece hayatın işleyişini kolaylaştıran bir araç olmayacağını, cinsel ilişkiler de dahil olmak üzere kişisel alanlarda da kullanılabileceğini belirtti.
Özellikle robotlar ve yapay zekâ tabanlı cinsel partnerlerin insanlarla duygusal ve psikolojik ilişkiler kurup kuramayacağı, bu ilişkilerin gerçek insanlarla olan etkileşimleri nasıl etkileyeceği, duygusal bağların nasıl şekilleneceği gibi önemli sorular gündeme geliyor.