Yapay zekanın geldi son nokta: İnsansız yeni nesil savaş uçağı
Boeing, ABD Ordusu'nda kullanılmak üzere yapay zeka kontrollü yeni nesil ölümcül savaş uçağı üretmeyi planlıyor. Planlanan savaş uçağı uzmanları endişelendirirken uçaklardan her birinin 30 milyon dolara mal olması bekleniyor.
YAPAY ZEKAYLA YÖNETİLEN UÇAK
Bu yıl uzayda iki NASA astronotununun mahsur kalmasına neden havacılık devi Boeing, şimdi de yapay zekayla yönetilen ölümcül savaş uçakları üretmeyi planlıyor.
"MQ-28 Ghost Bats" olarak adlandırılan mürettebatsız katil uçakların yalnızca ABD ordusu için binlerce üretilmesi planlanıyor.
GÜVENLİK ENDİŞELERİ
DailyMail.com'a konuşan analistler, şirketin planlarının kamu güvenliği ve ulusal güvenlik konusunda endişelere yol açtığını söylüyor.
Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Steven Feldstein, "Boeing'in geçmiş performansı, bu tür şeyleri uygulamak için en iyi şirket olduğunu göstermiyor." dedi.
Boeing'in Ghost Bats uçağı, burun kısmında değiştirilebilir yükler için depolama kapasitesine sahip olacak.
Uçak, çoklu taktik nükleer silahlar da dahil olmak üzere çeşitli bombalar ve mühimmatlar taşıyabilecek.
Şu anda Ghost Bat'ın üç prototipi Avustralya'da Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri için üretildi ve uçuş testlerinden geçirildi.