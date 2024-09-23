Yapay zekanın geldi son nokta: İnsansız yeni nesil savaş uçağı

YAPAY ZEKAYLA YÖNETİLEN UÇAK

Bu yıl uzayda iki NASA astronotununun mahsur kalmasına neden havacılık devi Boeing, şimdi de yapay zekayla yönetilen ölümcül savaş uçakları üretmeyi planlıyor.

"MQ-28 Ghost Bats" olarak adlandırılan mürettebatsız katil uçakların yalnızca ABD ordusu için binlerce üretilmesi planlanıyor.