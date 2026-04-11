Yarım asır sonra Ay'a tarihi yolculuk tamamlandı... Artemis 2 mürettebatıyla Dünya'ya döndü
İnsanlığın 54 yıl sonra Ay çevresine yaptığı ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi, 4 astronotun Pasifik Okyanusu’na iniş yapmasıyla sona erdi. Orion uzay aracıyla derin uzayda rekor mesafe kat eden Reid Wiseman ve ekibi, San Diego açıklarında güvenle karşılandı.
Kaynak: DHA / İHA
NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi başarılı bir şekilde tamamlandı.
NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen’i Dünya’ya geri getiren Orion uzay aracı, yerel saatle 17:07’de ABD’nin San Diego şehri açıklarına paraşüt yardımıyla iniş yaptı.
Görev Komutanı Reid Wiseman, inişin ardından tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladı.
ABD Donanması'na bağlı bir ekip yardımıyla Orion uzay aracından çıkarılan 4 astronot, sağlık kontrolünden geçmek üzere helikopterlerle "USS John P. Murtha" gemisine transfer edildi.
