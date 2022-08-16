Yeni çip krizi! Yönetim değişti siparişler durdu

CEO: İŞLER KÖTÜ GİDİYOR



Gelişme ile beraber SMIC'in CEO'su Zhao Haijun, elektronik tedarik zincirinin bazı bölümlerinin "ani bir donmaya" girdiğini ve yüksek stok seviyeleri nedeniyle çip siparişi vermeyi durdurduğunu aktardı. Enflasyonun ve jeopolitik çatışmaların getirdiği makroekonomik belirsizliklerden pandemi kilitlenmelerine kadar sektörü etkileyen birçok faktörden bahseden Zhao, "Cep telefonu ve ekran sürücüleri, TV'ler ve parmak izi çipleri için sensörler gibi birçok segmentten ciddi bir düzeltme geliyor" diyerek birçok müşterinin çip siparişlerini aniden iptal ettiğini bildirdi.