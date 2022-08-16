Yeni çip krizi! Yönetim değişti siparişler durdu
Çin'in önde gelen mikroçip üreticisi SMIC’nin yönetiminde yapılan değişiklikler sonrası çip üretimi durdu.
Çin’in en büyük mikroçip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) şirketinde sürpriz bir yönetim değişikliği meydana geldi. Şirket, “daha fazla yerel bir odaklanma sağlamak için” yabancı yöneticileriyle yollarını ayırırken 2023'ün ilk yarısına kadar sürecek "ciddi bir düzeltmenin" içinde olduğunu bildirdi.
ULUSLARARASI BİR İSİM KALMADI
Japonya merkezli Nikkei’de yer alan habere göre, SMIC, iki yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini ve şirket yöneticileri arasında uluslararası bir isim kalmadığını duyurdu.
CEO: İŞLER KÖTÜ GİDİYOR
Gelişme ile beraber SMIC'in CEO'su Zhao Haijun, elektronik tedarik zincirinin bazı bölümlerinin "ani bir donmaya" girdiğini ve yüksek stok seviyeleri nedeniyle çip siparişi vermeyi durdurduğunu aktardı. Enflasyonun ve jeopolitik çatışmaların getirdiği makroekonomik belirsizliklerden pandemi kilitlenmelerine kadar sektörü etkileyen birçok faktörden bahseden Zhao, "Cep telefonu ve ekran sürücüleri, TV'ler ve parmak izi çipleri için sensörler gibi birçok segmentten ciddi bir düzeltme geliyor" diyerek birçok müşterinin çip siparişlerini aniden iptal ettiğini bildirdi.
ŞİRKET HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE DOLDU
Düzenlemenin ardından şirketin yönetim kurulunda artık yabancı uyruklu kimse kalmazken üyelerin çoğu ya eski Çin hükümet yetkilileri, devlet destekli teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ya da yerel bilim insanları olarak belirdi.