Yeni iPhone 13 Pro'nun en net görüntüsü ortaya çıktı

Ayrıca arkadaki kamera tasarımı da değişikliğe uğramış durumda. Çıkıntı iPhone 12'ye göre azaltılmış. Öte yandan kamera modülü genişlemiş. LeaksApplePro'nun iddialarına göre bu sızıntı cihazın neredeyse son hali. Seri üretimde bir iki değişiklik olabilir ancak iddialara göre büyük bir değişiklik beklenmiyor.