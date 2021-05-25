Yeni iPhone 13 Pro'nun en net görüntüsü ortaya çıktı
Apple'nın 2021 yılında tanıtacağı yeni iPhone modeli olan iPhone 13 Pro'ya ait cihazın hem ön tarafının hem de arkasının net gözüktüğü fotoğraf basına sızdı.
Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var. Apple her zamanki gibi ürünü sır gibi saklıyor. Ancak LeaksApplePro hesabı tarafından iPhone 13 Pro'nun son tasarımı paylaşıldı. Apple'ın çentik kısmını oldukça küçültüğü görülüyor.
Ayrıca arkadaki kamera tasarımı da değişikliğe uğramış durumda. Çıkıntı iPhone 12'ye göre azaltılmış. Öte yandan kamera modülü genişlemiş. LeaksApplePro'nun iddialarına göre bu sızıntı cihazın neredeyse son hali. Seri üretimde bir iki değişiklik olabilir ancak iddialara göre büyük bir değişiklik beklenmiyor.
YENİ İPHONE 13'E İLİŞKİN DİĞER SIZINTILAR
Unbox Therapy tarafından paylaşılan videoda yeni iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı. Yeni modelde çentikler 12. nesile göre daha küçük görünüyor.
Ancak videoda öne çıkan en önemli detay ise arka kameraların büyüklüğü. Maketteki lensler önceki modellere göre çok daha büyük. Bu da yeni iPhone 13 Pro Max'lerin önceki nesillere göre daha iyi fotoğraf çekeceği anlamına geliyor.