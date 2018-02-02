Yeni Kalaşnikof geliyor ! Geleceğin askerleri için tasarlandı
Askeri alanda teknoloji yatırımlarına hız veren Rusya, yeni Kalaşnikof modelinin seri üretimine başlıyor.
İnsanlık tarihinde en çok kişinin ölümüne neden olan silah olarak adını yazdıran AK-47'nin (Kalaşnikof) yeni versiyonu için açıklama geldi.
Yapılan açıklamada AK-47'nin yeni nesil versiyonu olarak anılan AK-12'nin seri üretimine başlıyor.
"Geleceğin askerileri için geliştirildi" ifadesi ile lanse edilen AK-12'de orjinal silaha kıyasla 40 mm bomba atma özelliği de bulunuyor.