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  3. 02 Şubat 2018 12:21

Yeni Kalaşnikof geliyor ! Geleceğin askerleri için tasarlandı

Askeri alanda teknoloji yatırımlarına hız veren Rusya, yeni Kalaşnikof modelinin seri üretimine başlıyor.

Yeni Kalaşnikof geliyor ! Geleceğin askerleri için tasarlandı

İnsanlık tarihinde en çok kişinin ölümüne neden olan silah olarak adını yazdıran AK-47'nin (Kalaşnikof) yeni versiyonu için açıklama geldi.

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Yeni Kalaşnikof geliyor ! Geleceğin askerleri için tasarlandı

Yapılan açıklamada AK-47'nin yeni nesil versiyonu olarak anılan AK-12'nin seri üretimine başlıyor.

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Yeni Kalaşnikof geliyor ! Geleceğin askerleri için tasarlandı

"Geleceğin askerileri için geliştirildi" ifadesi ile lanse edilen AK-12'de orjinal silaha kıyasla 40 mm bomba atma özelliği de bulunuyor.

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Yeni Kalaşnikof geliyor ! Geleceğin askerleri için tasarlandı

Mihail Kalaşnikof'un Sovyet ordusu için çalışırken, daha 20'li yaşlardayken tasarladığı ve adını verdiği silah, basit kullanımı ve etkisi nedeniyle kısa sürede büyük bir üne kavuşmuştu.

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