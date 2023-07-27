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YouTube'da atlanamayan reklamların süresi artacak

YouTube, premium üyelik sayılarını artırmak amacıyla yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

YouTube'da atlanamayan reklamların süresi artacak - Resim: 1

YouTube, reklam sürelerinde güncellemeye gidiyor. 20 saniye olan atlanamayan reklamlar, 30 saniyeye çıkarılacak. Bu sayede platformda premium üyelik almayanların sayısının artması hedefleniyor.

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YouTube'da atlanamayan reklamların süresi artacak - Resim: 2

Google yaptığı açıklamada aylık 2 milyardan fazla oturum açmış kullanıcının YouTube Shorts izlediğini ve bu sayede TikTok ve Instagram Reels gibi rakiplerine karşı avantaj sağladığını belirtti.

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YouTube'da atlanamayan reklamların süresi artacak - Resim: 3

Bu sayı ile beraber geçtiğimiz yıl YouTube Shorts izleyen aylık 1,5 milyar kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı.

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YouTube'da atlanamayan reklamların süresi artacak - Resim: 4

YOUTUBE YÜZDE 4'LÜK BÜYÜME KAYDETTİ

Google, 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin sonuçlarında YouTube'un reklamlardan 7,67 milyar dolar gelir elde ederek analist tahminlerini aştığını ve bir önceki yıla göre %4'lük bir büyüme kaydettiğini açıkladı.

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