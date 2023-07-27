YouTube'da atlanamayan reklamların süresi artacak

YOUTUBE YÜZDE 4'LÜK BÜYÜME KAYDETTİ

Google, 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin sonuçlarında YouTube'un reklamlardan 7,67 milyar dolar gelir elde ederek analist tahminlerini aştığını ve bir önceki yıla göre %4'lük bir büyüme kaydettiğini açıkladı.