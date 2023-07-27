YouTube'da atlanamayan reklamların süresi artacak
YouTube, premium üyelik sayılarını artırmak amacıyla yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
YouTube, reklam sürelerinde güncellemeye gidiyor. 20 saniye olan atlanamayan reklamlar, 30 saniyeye çıkarılacak. Bu sayede platformda premium üyelik almayanların sayısının artması hedefleniyor.
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Google yaptığı açıklamada aylık 2 milyardan fazla oturum açmış kullanıcının YouTube Shorts izlediğini ve bu sayede TikTok ve Instagram Reels gibi rakiplerine karşı avantaj sağladığını belirtti.
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Bu sayı ile beraber geçtiğimiz yıl YouTube Shorts izleyen aylık 1,5 milyar kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı.
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YOUTUBE YÜZDE 4'LÜK BÜYÜME KAYDETTİ
Google, 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin sonuçlarında YouTube'un reklamlardan 7,67 milyar dolar gelir elde ederek analist tahminlerini aştığını ve bir önceki yıla göre %4'lük bir büyüme kaydettiğini açıkladı.
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