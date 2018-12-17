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  3. 17 Aralık 2018 12:05

YouTuberların aylık kazancı dudak uçuklattı

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla Türkiye'de sayıları hızla artan Youtuberlar, bazı kriterleri karşılaması halinde ayda 5 ile 25 bin lira arasında gelir elde edebiliyor.

YouTuberların aylık kazancı dudak uçuklattı

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

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YouTuberların aylık kazancı dudak uçuklattı

'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

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YouTuberların aylık kazancı dudak uçuklattı

Uzmanlar, bazı kriterlere uygun YouTube kanalı sahiplerinin tıklanma ve görüntüleme başına para kazandığını, bu nedenle kısa yoldan şöhret ve reklam geliri elde etmek isteyenlerce Youtuberlığın kazanç kapısı haline geldiğini belirtti.

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YouTuberların aylık kazancı dudak uçuklattı

Çocuklar, yetişkinlerin aksine ilgisini çeken videoları defalarca izleyebildiği için Youtuberların onların beğenisine hitap eden içerikler üretilebildiğini kaydeden uzmanlar, ebeveynlerin zararlı videolara karşı önlem almasını tavsiye etti.

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