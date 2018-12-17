YouTuberların aylık kazancı dudak uçuklattı
Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla Türkiye'de sayıları hızla artan Youtuberlar, bazı kriterleri karşılaması halinde ayda 5 ile 25 bin lira arasında gelir elde edebiliyor.
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.
Uzmanlar, bazı kriterlere uygun YouTube kanalı sahiplerinin tıklanma ve görüntüleme başına para kazandığını, bu nedenle kısa yoldan şöhret ve reklam geliri elde etmek isteyenlerce Youtuberlığın kazanç kapısı haline geldiğini belirtti.