Zaman yolcusundan şok sözler: Hepinizin tanıdığı kişi efsane olacak
Zamanda yolculuk yaptığını öne süren kişinin iddiaları şoke etti. Gelecekte yeryüzünün nasıl görüneceğini anlatan zaman yolcusu, herkesin yakından tanıdığı bir isim devrim yapıp efsane olacağını ileri sürdü.
Videoya "Benim adım Abraham, fizikçi ve Yahudiyim. Merhaba" diye başlayan zaman yolcusu, seminer verirken bir adamın yanına geldiğini ve kendisine bir iş teklifi ettiğini söyledi.
Franklin Gonzalez isimli bu adamın Abraham'a ettiği iş teklifi ise Kanada'daki gizli laboratuvarlardan birinde çalışmakla ilgiliydi.