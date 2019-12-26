  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Aralık 2019 12:19

Zaman yolcusundan şok sözler: Hepinizin tanıdığı kişi efsane olacak

Zamanda yolculuk yaptığını öne süren kişinin iddiaları şoke etti. Gelecekte yeryüzünün nasıl görüneceğini anlatan zaman yolcusu, herkesin yakından tanıdığı bir isim devrim yapıp efsane olacağını ileri sürdü.

Zaman yolcusundan şok sözler: Hepinizin tanıdığı kişi efsane olacak

Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden kişi birçok çarpıcı iddiada bulundu.

1/ 24
Zaman yolcusundan şok sözler: Hepinizin tanıdığı kişi efsane olacak

Videoya "Benim adım Abraham, fizikçi ve Yahudiyim. Merhaba" diye başlayan zaman yolcusu, seminer verirken bir adamın yanına geldiğini ve kendisine bir iş teklifi ettiğini söyledi.

2/ 24
Zaman yolcusundan şok sözler: Hepinizin tanıdığı kişi efsane olacak

Franklin Gonzalez isimli bu adamın Abraham'a ettiği iş teklifi ise Kanada'daki gizli laboratuvarlardan birinde çalışmakla ilgiliydi.

3/ 24
Zaman yolcusundan şok sözler: Hepinizin tanıdığı kişi efsane olacak

Abraham ilginç gelen bu teklif karşısında heyecanlanıp hemen işi kabul etti ve Kanada'ya taşındı.

4/ 24
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM