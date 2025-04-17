10 yaşındaki otizmli Hasan, ilk resim sergisini açtı

Hasan ile geçen yıl tanıştıklarını ifade eden Bağarası Cemil Midilli İlkokulu'nda Özel Eğitim Öğretmeni Kerime Abdüsselamoğlu İnci, "İlk başta çok sevdiği çizgi film karakteri Şimşek McQueen'i çizmeye başladı. Çizerken perspektife dikkat etmeye başladı. Bu yaştaki bir çocuğun hiçbir eğitim almadan o tarz çizimleri yapması ilgimizi çekti. Biz de bunun üzerine gittik. Otizm sosyal ve iletişim becerilerinde sınırlılık demek ama bu çocukların hiçbir şey yapamadığı anlamını taşımıyor. Yapabildiklerinin üzerine odaklanmak istedik. Kendisini sanatla ifade etmesini sağlamaya çalıştık. Bildiğimiz kadarıyla resimle ilgili fırça kullanımı gibi şeyler göstermeye başladık, farklı boya çeşitlerini kullanmaya başladı. Hasan'ın en çok hoşuna giden akrilik boya oldu. Resim etkinliği yaptırırken bir şeyi gösterdiğimde Hasan hepsini hemen yapmaya başlıyor, ilgisi de o yönde, çok seviyor. Sergiyi de yaparken bir ressam arkadaşımız destek verdi. Hasan'ın yetenekli olduğunu düşünüyor ve yaz tatilinde onunla çalışmaya başlayacaklar. Hasan'ın resim yeteneğinin üzerine gideceğiz" ifadelerini kullandı.