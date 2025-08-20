12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turları başladı

Hasankeyf Kale Kooperatifinde görevli tekne kaptanı Şehmus Batıhan, tarihsel bir yolculuğa çıkmak için turistleri ilçeye davet ettiklerini ifade ederek, “Tarih, doğa ve kültürün buluştuğu 12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turları düzenliyoruz. Tekne turlarımız Hasankeyf Müze Limanı’ndan başlayıp tarihi antik kent Hasankeyf, eski Süryani yerleşim alanı, Hasankeyf Kalesi, vadi, koylar ve en son delikli mağaraya kadar gidip, ortalama 1 saat sürüyor. Bunun yanında deniz bisikletleri, su sporları ile ilgili aktivitelerde bulunuyoruz. Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Çok fazla yerli ve yabancı turist geliyor. Biz yerli ve yabancı grupları buraya davet etmek istiyoruz. Gelsinler, görsünler. Gittiğimiz güzergahlarda öyle medeniyetlere ait, o kadar farklı önemli eserler var ki bu eserleri biz tur esnasında anlatımını yapa yapa, biz gezdiriyoruz” dedi.