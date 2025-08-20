  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin sular altında kalan 12 bin yıllık antik kentinde acı acı düşündüren turizm...

12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turları başladı

Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip ilçesi Hasankeyf’te düzenlenen tekne turları antik kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Turistler düzenlenen tekne turlarıyla sular altındaki Hasankeyf'ten geriye kalan alanları gözlemliyor...

Kaynak: DHA
12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turları başladı - Resim: 1

Kentte 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarındaki Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. 

12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turları başladı - Resim: 2

Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızk Camisi ve minaresi, Zeynel Bey Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı gibi büyük ölçekli yapılar, mağaralar ile türbe ve zaviye gibi tarihi yapıları bulunduran ilçede, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün yapılması ile tekne turları düzenleniyor. 

12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turları başladı - Resim: 3

Turistler, tekne turuyla hem tarihsel bir yolculuğa çıkıyor hem de Hasankeyf manzarasında gün batımını izliyor.

12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turları başladı - Resim: 4

Hasankeyf Kale Kooperatifinde görevli tekne kaptanı Şehmus Batıhan, tarihsel bir yolculuğa çıkmak için turistleri ilçeye davet ettiklerini ifade ederek, “Tarih, doğa ve kültürün buluştuğu 12 bin yıllık antik kent Hasankeyf'te tekne turları düzenliyoruz. Tekne turlarımız Hasankeyf Müze Limanı’ndan başlayıp tarihi antik kent Hasankeyf, eski Süryani yerleşim alanı, Hasankeyf Kalesi, vadi, koylar ve en son delikli mağaraya kadar gidip, ortalama 1 saat sürüyor. Bunun yanında deniz bisikletleri, su sporları ile ilgili aktivitelerde bulunuyoruz. Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Çok fazla yerli ve yabancı turist geliyor. Biz yerli ve yabancı grupları buraya davet etmek istiyoruz. Gelsinler, görsünler. Gittiğimiz güzergahlarda öyle medeniyetlere ait, o kadar farklı önemli eserler var ki bu eserleri biz tur esnasında anlatımını yapa yapa, biz gezdiriyoruz” dedi.

