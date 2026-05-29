12 bin yıllık tarihin sıfır noktası Karahantepe dünya tarihini yeniden yazmaya hazırlanıyor!

Dünya tarihini yeniden yazan ve "Tarihin Sıfır Noktası" olarak bilinen Şanlıurfa, dev bir arkeolojik yatırımla geleceğe hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında yer alan ve Göbeklitepe'nin kardeşi olarak anılan Karahantepe Ören Yeri'ndeki altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu.