12 bin yıllık tarihin sıfır noktası Karahantepe dünya tarihini yeniden yazmaya hazırlanıyor!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Karahantepe Ören Yeri'nde yürütülen dev çevre düzenlemesi ve koruma çatısı projelerinin 2026 sonunda tamamlanacağını müjdeledi.
Dünya tarihini yeniden yazan ve "Tarihin Sıfır Noktası" olarak bilinen Şanlıurfa, dev bir arkeolojik yatırımla geleceğe hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında yer alan ve Göbeklitepe'nin kardeşi olarak anılan Karahantepe Ören Yeri'ndeki altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 2024 yılında başlatılan geniş çaplı vizyon projesi hız kesmeden devam ediyor.
Ekim 2024'te ihalesi yapılarak inşaatına başlanan dev proje kapsamında; Karahantepe'deki tarihi mirası korumak ve bilimsel araştırmalara hız kazandırmak amacıyla 2 bin metrekarelik donanımlı bir kazı ve araştırma evi ile 150 metrekarelik modern bir buluntu deposu inşa ediliyor.
Öte yandan, iklim şartlarına karşı hassas olan kazı alanının ve binlerce yıllık dikili taşların korunması için özel bir "üst örtü" (çatı) uygulaması hayata geçiriliyor. Bu sayede arkeolojik kazıların yıl boyunca daha sağlıklı şartlarda yürütülmesi ve ziyaretçi deneyiminin dünya standartlarına çıkarılması hedefleniyor.