12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın da bulunduğu çok sayıda il için "yerel kuvvetli yağış" uyarısı yaptı. İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir bölgede etkili olacak yağışların yanı sıra, yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi de sürüyor. Peki, hava sıcaklıkları ne zaman artacak? İşte il il hava durumu tahmini ve beklenen kritik tarih...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son değerlendirme raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara’nın doğusundan Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir hat boyunca sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
Özellikle yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle şu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi:
İç Anadolu: Bölgenin doğusunun yüksek kesimleri.
Akdeniz ve Güneydoğu: Adana’nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri.
Yağış anında yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar ve ani su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin hazırlıklı olması önem arz ediyor.
