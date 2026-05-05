1400 yıllık gelenek: Binlerce kişi Kakava ateşinin başında buluştu
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne Sarayiçi'nde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, 1400 yıllık Kakava ateşi yakıldı, Roman dansları ve müzikleriyle baharın gelişi karşılandı.
Edirne, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ile bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Şenliklerin ilk gününde, Kakava ateşinin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na binlerce kişi akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı.
Şenliğe katılanlar dans edip eğlenirken, Sarayiçi de renklendi, gösteriler ise ilgiyle izlendi. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama kadar rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.
PROTOKOL TÖREN ALANINA YÜRÜDÜ
Şenlikler kapsamında kent protokolü Kanuni Köprüsü'nde davullarla karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve çok sayıda katılımcı, kortejde Edirne Belediye Bandosu ile etkinlik alanına kadar yürüdü. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şenlikler, açılış konuşmalarıyla devam etti. Çeribaşı Fikri Ocak, konuşmasında, Kakava'nın tüm insanlığa barış getirmesini diledi.
‘BU GELENEK BİR HALKIN HAYATA TUTUNMA BİÇİMİDİR’
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Sarayiçi’nde, geleneğin yeniden canlandığını söyleyerek, "Sarayiçi’nde yalnızca bir şenlik başlamıyor. Yüzyıllardır süren bir gelenek, yeniden canlanıyor. Yakılan Kakava ateşi, geçmişten bugüne taşıdığımız bir hafızayı, bir kültürü, bir yaşam sevincini yeniden büyütecek. Kakava ve Hıdırellez ile bu topraklarda baharın gelişini kutluyoruz. Yeniden başlamanın, yeniden umut etmenin adıdır, Kakava ve Hıdırellez. Ateşin etrafında toplanmak, yorgunluğu geride bırakmaktır. Suya dilek bırakmak, geleceğe inanmanın en sade ve en içten yoludur. Bizler biliyoruz ki bu gelenek sadece 2 gün değildir. Bu gelenek bir halkın hayata tutunma biçimidir. Burada kimse misafir değil. Hepimiz bu şehrin bir parçasıyız. Çünkü Kakava'nın ateşi ayrıştırmaz, birleştirir. Aynı çemberde buluşturur. Edirne, farklılıkların yan yana durabildiği bir şehirdir. Kültürlerin birbirine karıştığı, hayatların birbirine değdiği şehirdir ve biz bu mirası sadece korumuyoruz, daha da güçlendiriyoruz" dedi.