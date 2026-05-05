1400 yıllık gelenek: Binlerce kişi Kakava ateşinin başında buluştu

‘BU GELENEK BİR HALKIN HAYATA TUTUNMA BİÇİMİDİR’

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Sarayiçi’nde, geleneğin yeniden canlandığını söyleyerek, "Sarayiçi’nde yalnızca bir şenlik başlamıyor. Yüzyıllardır süren bir gelenek, yeniden canlanıyor. Yakılan Kakava ateşi, geçmişten bugüne taşıdığımız bir hafızayı, bir kültürü, bir yaşam sevincini yeniden büyütecek. Kakava ve Hıdırellez ile bu topraklarda baharın gelişini kutluyoruz. Yeniden başlamanın, yeniden umut etmenin adıdır, Kakava ve Hıdırellez. Ateşin etrafında toplanmak, yorgunluğu geride bırakmaktır. Suya dilek bırakmak, geleceğe inanmanın en sade ve en içten yoludur. Bizler biliyoruz ki bu gelenek sadece 2 gün değildir. Bu gelenek bir halkın hayata tutunma biçimidir. Burada kimse misafir değil. Hepimiz bu şehrin bir parçasıyız. Çünkü Kakava'nın ateşi ayrıştırmaz, birleştirir. Aynı çemberde buluşturur. Edirne, farklılıkların yan yana durabildiği bir şehirdir. Kültürlerin birbirine karıştığı, hayatların birbirine değdiği şehirdir ve biz bu mirası sadece korumuyoruz, daha da güçlendiriyoruz" dedi.