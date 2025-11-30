16 yaşında devraldığı 3,5 metrekarelik dükkanda kendi işinin patronu oldu

Müşteri Muzaffer Karataş (45) ise dükkanın minarenin içinde olduğunu ve eski esnaf olunduğunu ifade etti. Yaklaşık 30 yıldan beri buraya gidip geldiklerini kaydeden Karataş, "Dedesi yaşlılıktan dolayı torununa bırakmış. Dedesi eski esnaf, 16 yaşındaki torununa bırakmış. Normaldir, ben 14 yaşındayken lokantacılığa başladım. Aynı işime devam ediyorum. Buradaki çocuklar boş kalmaz, sanat öğrenmek için eskilerden beridir öyle. Muhammed hem okul okuyor hem de burada dedesinin mesleğini yapıyor" diye konuştu.