18 metrekarelik terasını tarlaya dönüştürdü, gören gözlerine inanamıyor
Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş iş yerinin sadece 18 metrekare boyutundaki terasına içi toprak dolu 200 bidona diktiği sebzelerle küçük bir bahçe dizayn ederken, gününün 8 saatini bu bahçede geçiriyor.
Kaynak: İHA
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki baskı dükkanında zamanın büyük bir bölümünü geçiren 63 yaşındaki Salim Pektaş, binanın 18 metrekarelik terasını minik bir bahçeye çevirdi.
Pektaş, 200 adet 5 litrelik, içi toprak dolu bidonlara domates, biber, fasulye gibi sebzeler ekti.
Terasını plastik bidonlarla bahçeye çeviren Pektaş, gününün 8 saatini minik bahçesinde geçiriyor.
Sebze fidelerini çocuğu gibi gören Salim Pektaş, onlarla yakından ilgilenmeyi hatta konuşmayı dahi ihmal etmiyor.
