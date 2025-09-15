  1. Anasayfa
18 metrekarelik terasını tarlaya dönüştürdü, gören gözlerine inanamıyor

Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş iş yerinin sadece 18 metrekare boyutundaki terasına içi toprak dolu 200 bidona diktiği sebzelerle küçük bir bahçe dizayn ederken, gününün 8 saatini bu bahçede geçiriyor.

Kaynak: İHA
18 metrekarelik terasını tarlaya dönüştürdü, gören gözlerine inanamıyor - Resim: 1

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki baskı dükkanında zamanın büyük bir bölümünü geçiren 63 yaşındaki Salim Pektaş, binanın 18 metrekarelik terasını minik bir bahçeye çevirdi. 

18 metrekarelik terasını tarlaya dönüştürdü, gören gözlerine inanamıyor - Resim: 2

Pektaş, 200 adet 5 litrelik, içi toprak dolu bidonlara domates, biber, fasulye gibi sebzeler ekti. 

18 metrekarelik terasını tarlaya dönüştürdü, gören gözlerine inanamıyor - Resim: 3

Terasını plastik bidonlarla bahçeye çeviren Pektaş, gününün 8 saatini minik bahçesinde geçiriyor. 

18 metrekarelik terasını tarlaya dönüştürdü, gören gözlerine inanamıyor - Resim: 4

Sebze fidelerini çocuğu gibi gören Salim Pektaş, onlarla yakından ilgilenmeyi hatta konuşmayı dahi ihmal etmiyor. 

