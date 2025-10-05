2 dakikada 1 kilogram bal yedi, izleyenler hayret etti
Kazdağları’nda düzenlenen 1. Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği'ndeki Bal Yeme Yarışması'nda sadece 2 dakika içerisinde 1 kilo ağırlığında bal yiyen bir kişi herkesi hayretler içinde bıraktı.
Kaynak: İHA
Kazdağı Milli Parkı’ndaki Mass Kazdağları Kamping’te başlayan ve SS. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi koordinatörlüğünde yürütülen etkinlikler, Kazdağı Bal Ormanı’nda gerçekleştirilen şenliklerle devam etti.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, 2 dakika içerisinde en fazla balı yiyen yarışmacı birinci oldu.
1 kilogram balı hiçbir sağlık sorunu yaşamadan bitiren yarışmacı ise izleyicilerden büyük alkış aldı. 2 dakikada 1 kilo balı yiyen yarışmacı şenliğin en çok konuşulan ismi oldu.
Kooperatif Başkanı İlhan Deveci, Kazdağları Siyah Balı’nın Amerika’da düzenlenen dünyanın en prestijli Uluslararası Bal Yarışması’nda 8 yıl üst üste dünya birincisi seçildiğini söyledi.
