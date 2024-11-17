2 ilde hava buz kesti; kar yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Erzurum ve Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da sokaklar beyaza bürünürken, Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Erzurum kent merkezi başta olmak üzere her tarafı beyaza bürüyen kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini daha da artmaya başladı. Erzurum genelinde yer yer 3 gün boyunca devam edecek olan kar yağışı ve soğuk hava konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar özellikle kış lastik konusunda ikazda bulundu.
Bölgede yaşayan vatandaşların, kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önerilirken, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Bu arada Erzurum şehir merkezinde özellikle kar yağışı sonrası sokaklara ve caddelere çıkarak eğlendikleri, kar topu oynadıkları görüldü.
BAYBURT'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Meteorolojinin yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulunduğu Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı güzergâhında gece saatlerinde yağış başladı. Kar araziyi kaplarken asfaltta kısmen tuttu. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ilgili ekipler yolda küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ağır tonajlı bazı araçlar zincir takarak yollarına devam etti.