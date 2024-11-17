2 ilde hava buz kesti; kar yağışıyla sokaklar beyaza büründü

Erzurum kent merkezi başta olmak üzere her tarafı beyaza bürüyen kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini daha da artmaya başladı. Erzurum genelinde yer yer 3 gün boyunca devam edecek olan kar yağışı ve soğuk hava konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar özellikle kış lastik konusunda ikazda bulundu.