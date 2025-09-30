200 liralık kazı kazan oyunundan servet sahibi oldu

Bayi sahibi Aytaç Doyuran, “Emekli bir amcamız geldi, kartını kazıyınca bir şey yakaladığını söyledi. Kontrol ettik ve gerçekten 16 milyon TL kazandığını gördük. Kendisi çok şaşırdı, biz de sevindik” dedi. Adapazarı’nda 3 kuşaktır aynı yerde hizmet verdiklerini söyleyen Doyuran, bayisinden daha önce de defalarca büyük ikramiye çıktığını belirterek, “Bu 5'inci ya da 6'ncı büyük ikramiye. Daha önce 8 milyon, 4 milyon ve 3 milyon TL’lik kazançların çıktığına şahit olduk” ifadelerini kullandı.