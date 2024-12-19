2024 yılına damga vuran en iyi yabancı diziler belli oldu
2024 yılında televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan en iyi yabancı diziler belli oldu. İşte BBC'ye göre yılın en iyi dizileri...
20. 3 Body Problem
2024 yılına damga vuran dizi, Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın imzasını taşıyor.
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19. The Regime
Kate Winslet'in rol aldığı dizi, çökmekte olan otoriter bir rejimin sarayında geçen bir yılı anlatıyor.
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18. Mr Bates vs the Post Office
Dizi, Post Office kuruluşunun bilgisayar sisteminde meydana gelen bir hata nedeniyle yüzlerce posta müdürü ve postane görevlisinin suçlandığı dönemi ayrıntılarıyla anlatıyor.
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17. Monsieur Spade
Emekliliğin tadını çıkaran efsanevi Dedektif Sam Spade'in hayatı, eski rakibinin geri dönüşüyle değişecektir.
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