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2024 yılına damga vuran en iyi yabancı diziler belli oldu

2024 yılında televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan en iyi yabancı diziler belli oldu. İşte BBC'ye göre yılın en iyi dizileri...

2024 yılına damga vuran en iyi yabancı diziler belli oldu - Resim: 1

20. 3 Body Problem

2024 yılına damga vuran dizi, Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın imzasını taşıyor.

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2024 yılına damga vuran en iyi yabancı diziler belli oldu - Resim: 2

19. The Regime

Kate Winslet'in rol aldığı dizi, çökmekte olan otoriter bir rejimin sarayında geçen bir yılı anlatıyor. 

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2024 yılına damga vuran en iyi yabancı diziler belli oldu - Resim: 3

18. Mr Bates vs the Post Office 

Dizi, Post Office kuruluşunun bilgisayar sisteminde meydana gelen bir hata nedeniyle yüzlerce posta müdürü ve postane görevlisinin suçlandığı dönemi ayrıntılarıyla anlatıyor.

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2024 yılına damga vuran en iyi yabancı diziler belli oldu - Resim: 4

 17. Monsieur Spade

Emekliliğin tadını çıkaran efsanevi Dedektif Sam Spade'in hayatı, eski rakibinin geri dönüşüyle değişecektir.

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