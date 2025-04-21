2025'te mutlaka izlenmesi gereken en iyi diziler açıklandı
İngiliz yayın kuruluşu BBC, 2025 yılının en iyi dizilerini açıkladı. Listede farklı türlerden 10 dizi yer aldı.
Birleşik Krallık merkezli uluslararası yayın kuruluşu BBC'nin kültür-sanat editörlerinden Caryn James ve Hugh Montgomery, 2025 yılının en iyi dizilerini seçti. Listede farklı türlerden dikkat çeken yapımlar yer alıyor. İşte o diziler:
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BIG BOYS
Utangaç ve içine kapanık biri olan Jack, tüm yılı annesiyle birlikte evde babasının yasını tutarak geçirmiştir ancak artık üniversiteye başlama zamanı gelmiştir.
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YOUR FRIENDS AND NEIGHBORS
Jon Hamm'in başrolünü üstlendiği yapım, boşanmasıyla yüzleşen Andrew'ın yaşadıklarını konu alıyor.
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WOLF HALL: THE MIRROR AND THE LIGHT
Dizide Thomas Cromwell, kendini Kral VIII. Henry'nin sarayındaki ihanet ve entrikaların ortasında bulur. Ödüllü oyuncu Mark Rylance başrolde.
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