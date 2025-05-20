2025'te Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı yükseldi

'ÜLKEMİZE ÇOK YAKIŞIYOR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Bayrak, bu yıl da ülkemizin kıyılarında gururla dalgalanacak. 2025 yılında yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi olduk. 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi, 8 bireysel yat; Antalya'mız 233 plaj ile bu başarıya yine liderlik ediyor. TÜRÇEV başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı ve çevre hassasiyetiyle bu başarıya katkı sunan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Mavi Bayrak ülkemize çok yakışıyor. Hayırlı olsun" dedi. (DHA)