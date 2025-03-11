25 yıldır yaptığı mesleğe alerjisi çıktı; artık işini değiştirmek zorunda

25 yılını verdiği mesleğini alerjisi olduğu için bırakmak zorunda kalacağını aktaran ve bu nedenle yeni bir iş arayışında olduğuna dikkat çeken Kuvan, "23 Eylül 2024 yılında bir alerji testi yaptırdıktan sonra çiçekçilik hayatı bana hastalıklar getirdi, mesleğimin beni hasta yaptığını öğrendim. Bu hayatımdaki en ilginç olaylardan bir tanesiydi. 25 yılımı vermiş olduğum mesleğin ciğerlerime ve bana zarar verdiğini öğrendim. Bununla birlikte psikolojik sorunlar ve yeni bir meslek arayışına başladım" dedi.