26 bin 665 tarihi eser, Türkiye'ye geri getirildi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Yurt Dışından İadesi Sağlanan Eserler' verilerine göre 45 yılda yurt dışına kaçırılan 26 bin 665 tarihi eser ve kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer aldı. Listeye göre; Almanya'dan 8 bin 670, Hırvatistan'dan 4 bin 147, İngiltere'den 3 bin 744, Bulgaristan'dan 3 bin 61, ABD'den 2 bin 618, Sırbistan'dan 1865 eser getirildi.