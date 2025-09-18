30 yaşındaki 3 çocuk annesi genç kadın Türkiye'nin yaşayan ölüsü oldu

Bunun üzerine şaşkınlık yaşayan Sibel K., İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek durumu öğrenmek istedi. Burada da kendisine 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm kaydının oluşturulduğu ve bu nedenle sağlık sisteminde 7 yıldır ‘ölü’ göründüğü söylendi.