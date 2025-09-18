30 yaşındaki 3 çocuk annesi genç kadın Türkiye'nin yaşayan ölüsü oldu
Trabzon'da 3 çocuk annesi 30 yaşındaki genç kadın sağlık raporu almak için gittiği aile hekimliğinde, sağlık sistemi kayıtlarına göre 7 yıl önce öldüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
Kaynak: DHA
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir işletmede aşçılık yapan 3 çocuk annesi Sibel K., sağlık raporu almak için bir hafta önce aile hekimine başvurdu.
Aile hekimliği görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Sibel K.’in sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıl önce ‘ölü’ olarak göründüğünü belirledi.
Bunun üzerine şaşkınlık yaşayan Sibel K., İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek durumu öğrenmek istedi. Burada da kendisine 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm kaydının oluşturulduğu ve bu nedenle sağlık sisteminde 7 yıldır ‘ölü’ göründüğü söylendi.
Nüfus müdürlüğünde ‘yaşıyor’ olarak kayıtlarda yer alan Sibel K., 7 yıl önce ölü bebek dünyaya getirmesiyle hastane kayıtlarında hata yapılmış olabileceğini düşünüyor.
