35 yıllık komşusu duvarı yıkıp, evi soyup, yıktığı duvarı sıvayıp kaçtı
İzmir'de yaşanan ve duyan herkesi şaşırtan hırsızlık olayında bir komşu, bitişiğindeki evlilik hazırlığı yapan 35 yıllık komşunun evine duvarları kırıp evde ne var ne yok çaldı. Daha sonra evin duvarını sıvayan hırsız komşu kaçarak izini kaybettirmeyi başardı.
Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde yaşandı. Evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan A.S. (29), gece-gündüz demeden çalışarak evine yeni eşyalar aldı. 2025 Şubat ayında dünya evine girmeye hazırlanan A.S.'ın hiçbir eşya eksiği kalmadı.
İddialara göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., şeytanın aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdu. Balyozla önce kendi duvarını kıran şüpheli, daha sonrada evlenmeye hazırlanan A.S.'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi. 35 yıllık komşu, evin içerisinde ne varsa açtığı duvardan kendi evine taşıdı.
Evdeki; iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri, avizelere kadar bir evde olabilecek her şey çalındı. İşini bitiren ve eşyaları kendi evine taşıyan komşu F.C., daha sonrada evin duvarını örüp sıvadı, mutfak kapısından çıkıp kayıplara karıştı.
Eve gelen A.S.'ın kız kardeşi ise neye uğradığını şaşırdı. Önce aile bireyleri eve geldi, sonrada polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri eve geldiğinde hemen parmak izi aldı.