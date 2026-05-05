4 aylıkken yakalandığı kanseri yenip 10 yaşında Şampiyon oldu!

Dolunay’ın tedavi sürecinde Elmacı ailesi, yaşadıklarını sadece kendilerine saklamadı. "Dolunay Bebek: Bir Nöroblastom Öyküsü" adlı sosyal medya sayfasını açan aile, kısa sürede 10 bin kişilik bir dayanışma ağı kurdu. Anne Narin Zafertepe, "Eşekten düşenin halini eşekten düşen anlar diyerek yola çıktık. Yeni tanı alan annelere rehberlik ediyoruz" sözleriyle sürecin manevi boyutuna dikkat çekti. Baba Ozan Elmacı ise moralin önemini "Siz gülerseniz çocuk da gülüyor" diyerek özetledi.