4 aylıkken yakalandığı kanseri yenip 10 yaşında Şampiyon oldu!
Henüz 4 aylıkken sinir sistemi kanseri (nöroblastom) teşhisi konulan Dolunay Elmacı, zorlu tedavi sürecini geride bırakarak imkansızı başardı. Bugün 10 yaşında olan ve jimnastikte Türkiye kupaları kazanan Dolunay, azmiyle binlerce aileye umut oluyor.
İstanbul'da dünyaya gelen ve henüz yolun başındayken ağır bir imtihanla karşılaşan Dolunay Elmacı, tıp dünyasını ve spor camiasını kendine hayran bırakan bir başarı hikayesine imza attı. 4 aylıkken nöroblastom (sinir sistemi kanseri) teşhisi alan Dolunay, bir yıl süren yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuştu ve bugün jimnastik parkurlarının yıldızı haline geldi.
4 yaşında doktor onayıyla jimnastiğe başlayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Dolunay, hareketli yapısını profesyonel sporla birleştirdi. Performans grubuna kadar yükselen küçük sporcu, kazandığı Türkiye kupaları ve madalyalarla azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını kanıtladı. Gelecek hedefi ise dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıkmak.
Dolunay’ın tedavi sürecinde Elmacı ailesi, yaşadıklarını sadece kendilerine saklamadı. "Dolunay Bebek: Bir Nöroblastom Öyküsü" adlı sosyal medya sayfasını açan aile, kısa sürede 10 bin kişilik bir dayanışma ağı kurdu. Anne Narin Zafertepe, "Eşekten düşenin halini eşekten düşen anlar diyerek yola çıktık. Yeni tanı alan annelere rehberlik ediyoruz" sözleriyle sürecin manevi boyutuna dikkat çekti. Baba Ozan Elmacı ise moralin önemini "Siz gülerseniz çocuk da gülüyor" diyerek özetledi.
Dolunay'ın tedavisini yürüten Prof. Dr. Nur Olgun, eski hastasının başarısından gurur duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Olgun, "Dolunay bu hastalıktan tamamen kurtuldu. Hatta kazandığı madalyalardan birini benim için almış, odamın en güzel yerinde duruyor" diyerek küçük şampiyonun vefasına vurgu yaptı.