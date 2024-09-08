40 yıllık esnaf baba mesleğini devredecek kimseyi bulamıyor

Kapalı Çarşı’da zorluklara rağmen 40 yıldır baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Özgün, “Mesleğimiz hazır giyime direniyor çünkü insanlar artık eskisi gibi parça alıp kendilerine elbise dikmiyorlar. Daha çok hazır giyimi tercih ediyorlar. Düğünden düğüne iş yapıyoruz. Düğünlerde yöresel kıyafet giymek isteyenler, bize gelip parça alıyorlar, terzi de kendilerine dikiyor. Tabii terziler de bir elbiseyi 500-600 TL’ye dikiyorlar, fiyat pahalı olunca hazır giyime yöneliyorlar. Bu da bizi olumsuz etkiliyor” diye konuştu.